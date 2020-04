Venduto per 910mila dollari il manoscritto di Hey Jude dei Beatles in un’asta organizzata per il 50esimo anniversario della fine del gruppo.

Il manoscritto originale di Hey Jude dei Beatles è stato venduto per 910mila dollari. Una somma strabordante per il foglio di carta su cui Paul McCartney, nei lontani anni Sessanta, aveva scritto a mano le parole di una delle canzoni dei Fab Four più conosciute e amate.

La vendita è avvenuta in un’asta organizzata in occasione del 50esimo anniversario dell’addio di Paul ai Beatles, fatto coincidere dalle cronache con un comunicato datato 10 aprile 1970.

In un’asta avvenuta ovviamente online e organizzata dalla Julien’s Auctions è stato venduto per quasi un milione di dollari il manoscritto originale di Hey Jude, firmato da Paul McCartney.

In occasione di quello che è stato celebrato come il 50esimo anniversario della fine della band sono stati messi all’asta circa 250 lotti di vario genere, ovviamente tutti appartenuti in qualche modo ai Fab Four. Tra gli altri pezzi pregiati vale la pena citare la pelle di una grancassa con il logo dei Beatles utilizzata per il loro primo tour americano nel 1964, assegnata per 200mila dollari. Ma anche una pagina della sceneggiatura del video di Hello, Goodbye, venduta per 83mila dollari.



Hey Jude: la storia del brano

Inizialmente intitolata Hey Jules, la canzone venne scritta da Paul dopo la separazione tra John Lennon dalla prima moglie Cynthia. Si trattava di un brano di conforto per il figlio di John, Julian. Almeno questo secondo la versione ufficiale.

C’è infatti chi pensa che invece sia stata ispirata dalla difficile situazione sentimentale dello stesso Paul in quegli anni con Jane Asher.

Ad ogni modo, circa vent’anni dopo la pubblicazione Julian Lennon scoprì la prima versione della storia, quella che lo voleva come protagonista del brano, e per questo nel 1996 pagò 25mila sterline per comprare a un’asta lo spartito originale di Hey Jude. Ennesima dimostrazione di quanto il suo legame con Paul fosse speciale.

