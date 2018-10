IL MAL di testa non è roba da grandi, tutt’altro, visto che riferisce di aver avuto almeno un episodio nel corso dell’anno fino al 25 % dei bambini in età scolare. Il Childern’s Hospital dell’Università del Michigan periodicamente realizza sondaggi di rilevanza nazionale sulla salute dei ragazzini statunitensi (Mott Poll report). Recentemente ne ha pubblicato uno realizzato su un campione di oltre 1700 genitori con figli tra i 6 e i 18 anni proprio sul mal di testa pediatrico, e su come gli adulti percepiscono e reagiscono al mal di testa dei figli.

• NON È NECESSARIO PROLUNGARE IL DOLORE

Ben due terzi dei genitori statunintensi intervistati ha riferito che ha registrato nel figlio almeno un attacco di emicrania non associato a un evento traumatico (caduta, colpi…). E uno su 6 che evita di somministrare un antidolorifico prima che un medico valuti l’intensità e il tipo di dolore del bambino. Un comportamento inatteso, secondo gli esperti del Mott Poll Report, e non necessario. Non dare un antidolorifico – dicono – servirebbe soltanto a prolungare il dolore quando invece avrebbe più senso alleviarlo e riferire in seguito al medico informazioni sul tipo di dolore, sul tempo che l’antidolorifico ha impiegato a fare effetto, e naturalmente sulla frequenza degli attacchi: cioè se il bambino ha un storia di mal di testa, se il disturbo è ricorrente e quanto ricorrente.



• IL PRONTO SOCCORSO

I genitori fanno ricorso al pronto soccorso a seconda degli altri sintomi eventualmente associati all’attacco di emicrania: il 44% del campione ha dichiarato che farebbe senza dubbio ricorso alle cure ospedaliere di emergenza in caso di inefficacia di un farmaco. Il 68% in caso di rigidità nucale e febbre, il 76% in caso di attacchi di vomito ripetuti. “È ragionevole che i genitori percepiscano questa situazione (vomito ripetuto, ndr) come urgente, soprattutto se il bambino ha sbattuto la testa” è il commento dei pediatri della Michigan. Così come è ragionevole andare in ospedale in caso di rigidità nucale e febbre, situazioni che possono indicare una meningite in atto. “I genitori che non riconoscono l’urgenza di uno scenario di questo tipo e preferiscono aspettare e vedere se i sintomi si riducono, potrebbero mettere a rischio il bambino, visto che la meningite agisce rapidamente”, riporta infatti il documento della Michigan. Il fatto è – ragionano i pediatri USA – che i genitori potrebbero essere influenzati dalla storia di vaccinazione dei bambino, pensare che essendo il figlio vaccinato contro i batteri responsabili della meningite non rischia di ammalarsi. Ma molti bambini non hanno ricevuto tutti i vaccini raccomandati e alcuni potrebbero non aver fatto tutti i richiami, in questo caso la protezione può diminuire nel tempo, dicono, “pertanto – è la conclusione – i genitori che notano segni e sintomi di meningite dovrebbero immediatamente cercare assistenza, indipendentemente dalla storia vaccinale del bambino”.

La gran parte dei mal di testa pediatrici sono dovuti a malattie di origine virale, o a mancanza di sonno. Solo più raramente a depressione o trauma cranico e molto raramente a condizioni particolarmente gravi come una meningite o un tumore. È importante che i genitori in caso di mal testa ricorrenti tengano un diario degli attacchi da sottoporre allo specialista. In ogni caso evitare l’automedicazione: è il pediatra a dover indicare il farmaco da utilizzare nei bambini.