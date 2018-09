Si chiama Lourdes Leon ed è la figlia della Regina del pop, Madonna: la giovane ragazza ha conquistato tutti alla New York Fashion Week.

Bella, sfrontata e alla moda: Lourdes Leon ha sfilato alla New York Fashion Week, dove ha conquistato tutti con il suo charme invidiabile, il suo abito particolare e… qualche dettaglio che non è sfuggito. Ecco come la figlia di Madonna ha lasciato il segno alla sfilata.

Lourdes Leon: la figlia di madonna alla New York Fashion Week

Una grandissima protagonista, che ha saputo conquistare in pochissimi istanti l’attenzione mediatica di mezzo mondo. Lourdes Leon, la figlia di Madonna, si è presentata alla New York Fashion Week sfilando per la collezione di Gypsy Sport, e mettendo in luce la sua bellezza, il suo stile, ma anche la sua originalità e la sua voglia di stupire.

In fondo, che cosa potevamo aspettarci dalla figlia della Regina del pop, abituata a sconvolgere le masse e a erigersi a icona della moda e dello stile globale? E in questo caso possiamo proprio dirlo: tale madre, tale figlia!

In passerella Lourdes Leon si è presentata così, con un topless vedo non vedo, una catena di conchiglie che lascia intravedere il suo splendido corpo, e un paio di jeans a vita bassa decisamente strappati, attraverso i quali si potevano vedere i suoi slip neri. Un look originale che possiamo ammirare in questo scatto:

Lourdes Leon: una battaglia di stile

Ma oltre al suo look eccentrico, tutti hanno sicuramente notato un dettaglio non convenzionale: le gambe non depilate. Non di certo una dimenticanza o una mancanza di cura, tutt’altro. Da tempo infatti la figlia di Madonna combatte una battaglia per difendere il diritto delle donne di mostrarsi in pubblico come pare a loro, rivendicando la libertà di sentirsi belle al naturale e distruggendo i miti e i canoni sulla bellezza femminile.

In passato Lourdes aveva infatti mostrato la sua peluria sotto le ascelle, mentre questa volta a New York è toccato alle sue gambe. E per tutti quelli che hanno avuto da ridire, Lourdes ha mostrato un bel dito medio sui social!

Fonte foto: https://www.instagram.com/lourdesleon_official/?hl=it