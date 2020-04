Oltre 300 presenze in Premier, poi la tv

– Se ne va un pezzo dello storico triplete della stagione 1983/84. Il Liverpool piange la scomparsa a 61 anni di Michael Robinson. L’ex attaccante dei Reds, protagonista nei primi anni ’80 con la vittoria di Premier, Coppa di lega e Coppa dei campioni nell’unica stagione ad Anfield Road, si è spento a Madrid dopo aver lottato a lungo contro il cancro.

Robinson indossò, tra le altre, anche la maglia del Manchester City prima di arrivare al Liverpool. In Premier ha totalizzato oltre 300 presenze, 24 i gettoni con la nazionale nordirlandese. In Spagna Robinson approdò come giocatore a fine carriera vestendo la maglia dell’Osasuna per poi intraprendere la carriera di commentatore televisivo, non solo di partite di calcio, ma anche di rugby. Prestò anche la sua voce a uno dei protagonisti del film di animazione “Shrek” nella versione spagnola.