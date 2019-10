Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci dal vivo: all’interno anche alcuni duetti con Francesco De Gregori dopo oltre quarant’anni.

Antonello Venditti non si ferma più. I festeggiamenti per i quarant’anni di Sotto il segno dei pesci, che si sono trasformati in un lungo tour in giro per l’Italia, verranno adesso concretizzati in una nuova edizione dell’album. Un’edizione molto speciale: dal vivo.

Ecco tutti i dettagli su questa nuova uscita discografica che avrà per protagonista un altro grande cantautore della scuola romana al suo interno, un vecchio amico di Antonello Venditti: Francesco De Gregori.

Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci dal vivo

A un anno di distanza dalla riedizione dello storico album del 1978, che conteneva l’inedito Sfiga, Venditti torna nei negozi con una nuova versione di Sotto il segno dei pesci, stavolta dal vivo. The Anniversary Tour presenterà al suo interno la registrazione di un live all’Arena di Verona del settembre 2018.

Il nuovo disco uscirà il 15 novembre 2019 in CD e DVD con la registrazione sia dell’audio che del video, oltre che in vinile.



Antonello Venditti

Antonello Venditti con Francesco De Gregori

Nel nuovo album di Venditti sarà presente il grande ritorno di Francesco De Gregori, altro grande esponente del cantautorato romano. I due già duettarono, anzi collaborarono nel primo album di Venditti, Theorius Campus del 1972, un vero album congiunto che lanciò le loro carriere.

Nel corso del concerto di Verona hanno invece duettato sulle note di Bomba o non bomba, Sempre e per sempre, Attila e la stella e su Roma Capoccia. Il nuovo album dal vivo permetterà dunque di poterli sentire di nuovo insieme a distanza di quasi cinquant’anni.

Di seguito il video del loro duetto su Bomba o non bomba: