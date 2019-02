La scorsa settimana il consigliere della Lega Massimiliano Galli ha attaccato Emma Marrone per la frase ‘aprite i porti‘.

L’uomo raggiunto da Le Iene si è rifiutato di chiedere scusa alla cantante ed ha rincarato la dose:

Lei si dovrebbe scusare per quello che ha detto. In un palco ha detto ‘aprite i porti’. La sua è un’opinione? Anche io ho detto la mia opinione, oppure le opinioni solo solo per gli altri? C’è una foto che sta a gambe larghe mentre sta cantando. La stanno pagando. Si sta facendo vedere. Non la stanno pagando mentre sta a gambe larghe? “

“La mia è stata un’iperbole. Non ho intenzione di chiederle scusa. Io non ho scritto che deve fare la mign**ta. Ho detto aprire le cosce perché c’era una sua foto con le gambe aperte. Chi pensa di attaccare la Lega, la cosa, cercare di… Io vi denuncio!

Galli è stato contattato anche da Cruciani e ai microfoni de La Zanzara ha ribadito la sua posizione.

“Io scusa? Questa cosa è stata strumentalizzata. Io non ho detto niente di quello che dite voi. Lei quando canta sta sempre con le cosce aperte quindi… I media hanno strumentalizzato tutto contro la Lega. Se avesse scritto questa cosa un consigliere di un partito di minoranza nessuno avrebbe detto nulla. Lei ha detto aprite i porti. A ogni azione corrisponde una reazione. Io ho risposto in rima alle sue dichiarazioni. Non mi hanno espulso, ho chiesto io di tirarmi fuori. Io sono in pace con me stesso. E poi chi dice aprite i porti è un’istigazione all’immigrazione clandestina, questo è quello che è.

Lei ha detto la sua opinione? Io ho detto la mia. Io non ho detto cavolate e non ho offeso nessuno.

Voi interpretate tutto come una cosa volgare, ma non è quello che volevo dire io. Emma non si è messa a piangere per colpa mia. Non è sicuramente a causa mia.”