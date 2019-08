“E’ falsa e gravemente lesiva” l’attribuzione alla criminologa Roberta Bruzzone della titolarità del sito ‘La Caramella Buona’, in cui è presente un link al portale ‘Hidden Faces’ che pubblica i volti di bambine vittime di abusi. Lo sottolinea l’avvocato Serena A. Gasperini in relazione al lancio Adnkronos: ‘Carta di Treviso: chi ha autorizzato sito Bruzzone con foto di minori'”. Nell’organigramma del portale ‘La Caramella Buona’ la Bruzzone figura come vicepresidente. “Il vostro giornale – aggiunge Gasperini – ha attribuito falsamente la titolarità del portale ‘Volti Nascosti’ (Hidden Faces) alla Dottoressa Bruzzone. La dolosità della vostra condotta emerge chiaramente atteso che, accedendo al portale citato, è del tutto evidente la totale estraneità della Dottoressa dal contesto amministrativo e/o organizzativo del sito stesso. L’articolo invece attribuisce falsamente alla Bruzzone l’amministrazione e, ancor peggio, la titolarità (“sito Bruzzone”) del sito ‘Volti Nascosti'”.

Fonte