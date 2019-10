“Vi sono in atti frequenti riferimenti a disturbi psichici dell’indagato, ma al momento non vi sono documenti medici al riguardo, e pertanto non paiono esservi elementi per sostenere che egli, al momento dei fatti, si trovasse in condizione penalmente rilevante”, ossia per lui si possa invocare il vizio totale o parziale di mente. Lo scrive il gip di Trieste Massimo Tomassini nel provvedimento con cui ha convalidato il fermo e disposto l’arresto in carcere per Alejandro Augusto Stephan Meran che venerdì scorso ha impugnato due pistole e ha ucciso in questura gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.

Fonte