Se pensavate che la notizia del fidanzamento fra Rodrigo Alves e Giacomo Urtis potesse essere la svolta trash di questa settimana dovete ricredervi, dato che oggi mi sono state mandate delle nuove foto del Ken Umano che meritano la nostra attenzione.



Il Ken Umano versione drag queen – le foto

In queste foto vediamo un Rodrigo Alvez imparruccato che si esibisce come un’aspirante Britney Spears in un noto locale milanese, La Boum.

Se MamaRu ci vuole bene lo chiama per partecipare a RuPaul’s Drag Race.