Il Grande Fratello per quattro aspiranti concorrenti è già iniziato e loro rispondo ai nomi di Angela, Audrey, Erica e Daniele.

I quattro, al contrario di Kiko, Cristian, Mila e Ivana (che hanno già fatto svariate apparizioni televisive) sono dei perfetti sconosciuti ed al momento sono stati catapultati in una fattoria vicino Roma dove vivranno fino a lunedì sera, meglio nota come il Grande Ranch.

Al momento non sappiamo quanti di loro effettivamente riusciranno a varcare la celebre porta rossa della casa del Grande Fratello, ma l’esperienza ci insegna che non tutti e quattro diventeranno concorrenti. In passato, infatti, in più edizioni alcuni concorrenti hanno iniziato la propria avventura prima del previsto ed hanno sempre dovuto superare alcune prove prima di ricevere il lasciapassare per la casa.

Al Grande Fratello 6 c’è stata la casa trasparente fuori la porta rossa, al Grande Fratello 13 la casa galleggiante sul Tevere, mentre lo scorso anno è impossibile dimenticarsi del Grande Casale. Insomma, vedremo cosa si sono inventati quest’anno con il Grande Ranch.

Nel dubbio…