Nonostante Barbara d’Urso fra le pagine di Italia Oggi avesse confermato “a settembre parte il mio Grande Fratello” così non sembrerebbe essere, dato che a settembre – secondo quanto riportato da Blogo – partirebbe sì un Grande Fratello, ma non quello suo bensì il Vip con Alfonso Signorini.

Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni (che l’ha messa pure in copertina) Barbara d’Urso si è mantenuta vaga sul ritorno dello storico reality show.

“Grande Fratello a settembre? Bella domanda! La tv non è molto diversa da altre realtà imprenditoriali. Da Endemol a Mediaset, nessuno sa se si può fare e come”.

Considerando che il GF Vip si è concluso solo un paio di settimane fa e che quest’anno si celebra il ventennale del reality show, a mio avviso Mediaset avrebbe dovuto mettere un attimo in pausa sia la versione Nip che la versione Vip ed optare per un All Stars a tutti gli effetti.

Grazie a @tvsorrisi per questa meravigliosa intervista 😍😍😍 #grazie #tvsorrisiecanzoni #maifermarsi #restiamoacasa #coronavirus #tuttoandrabene #colcuore❤️ pic.twitter.com/aMSjJ2rn5h — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) May 5, 2020

