“Il gol di testa di Cristiano Ronaldo in elevazione contro la Sampdoria come gesto atletico può forse essere paragonato all’Alley-oop del basket. Un passaggio in area e il giocatore che va a concludere prende il pallone e lo schiaccia a canestro. In questo caso il gesto si avvicina molto di più a quello di Ronaldo perché ha la libertà di saltare senza il pallone tra le mani”. Giacomo Galanda, una colonna dell’Italbasket dal 1997 al 2007, all’Adnkronos analizza dal punto di vista ‘cestistico’ il gol realizzato da CR7 a Marassi: uno strepitoso colpo di testa eseguito dal portoghese dopo uno stacco di 71 centimetri da terra e con un impatto con la palla a 2,56 metri. Praticamente, un’azione di basket.

