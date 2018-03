Il Gladiatore in Concerto

Il film colossal più amato della storia di Roma come non lo avete mai visto! Un’esperienza immersiva senza precedenti: oltre 200 musicisti (orchestra + coro) eseguiranno l’epica colonna sonora di Hans Zimmer in sincrono con le immagini, i dialoghi e gli effetti speciali del film!

Acquista ora il tuo biglietto –>