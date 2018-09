Sara Affi Fella è la protagonista di questa giornata e se molti si divertono ad ironizzare sul suo ex fidanzato nascosto nell’armadio, molti altri (tantissimi) sono passati alle offese e l’ex tronista ha deciso di placare il tutto disattivando i commenti su Instagram.

Un gesto che in molti si aspettavano, così come si aspettano la sparizione della Affi Fella da tutti i social per un bel po’ di giorni, tanti quanti bastano per far scemare lo shitstorming nei suoi confronti.

Nel mentre il nome della tronista è trend topic su Twitter, dove è nato anche l’hasthat #UnFollowSara: i suoi follower su Instagram stanno crollando a picco in segno di protesta.