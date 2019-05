TRIESTE – Un gestaccio del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza (Forza Italia), rivolto a Mangok Mathiang, giocatore sudanese della squadra avversaria, la Vanoli Cremona, durante un match decisivo contro l’Alma Trieste: è successo l’altra sera, mentre in casa si disputava la gara tre dei quarti di finale dei playoff. Un atteggiamento che ha suscitato molte polemiche. Protesta il vicepresidente della Vanoli: “Gesto brutto”. La società di casa: “Non vogliamo che da questa città parta un messaggio sbagliato”.

In un’intervista a una emittente locale, Dipiazza spiega qual era, secondo lui, l’atmosfera nel palazzetto: “C’era tensione, perché se si perdeva si andava a casa. Ho cercato di fare pressione psicologica per cercare di vincere e abbiamo vinto”.



Fonte