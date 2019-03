Sconfitta inaspettata della Juventus a Marassi con il Genoa, che comunque aveva bloccato in bianconeri sul pari all’andata. La squadra di Prandelli si impone 2-0 sui bianconeri reduci dall’impresa con l’Atletico Madrid in Champions, ma che si sono presentati senza Cristiano Ronaldo, Szczesny, Chiellini e Matuidi. Var protagonista nella prima parte della sfida, con l’arbitro Di Bello che revoca un calcio di rigore che aveva assegnato al Genoa per un fallo di mano di Cancelo, ravvisando un precedente tocco di braccio di Kouame; e poi annulla per fuorigioco di Emre Can ad inizio azione, un gol di Dybala.

