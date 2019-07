Il carciofo di Albenga, l’asparago violetto, la rucola: sono alcune delle verdure amare che si possono gustare sul cono gelato. Frutto di sperimentazioni fatte da gelatai e chef intraprendenti, non si mangiano come dessert ma piuttosto sono adatti per accompagnare aperitivi e antipasti. Secondo le ultime stime dell’Istituto del Gelato Italiano, ne consumiamo in media circa 3 chili pro capite l’anno di quello confezionato, ma è il gelato gastronomico la tendenza dell’estate 2019: lo confermano anche i dati di Deliveroo (la piattaforma che distribuisce a domicilio i pasti dei ristoranti) sulla scia di un aumento di ordini cresciuti in Italia del 25% negli ultimi tre mesi. Tra gli appassionati del cono è sempre più ampia la fetta di chi è attento alla sua composizione (per scelte etiche o per intolleranze), alle materie prime di partenza, a un’esperienza gustativa diversa. E il trend del gelato gastronomico risponde anche alle esigenze dei vegani che cercano gusti alternativi senza l’uso di latticini. Tra le novità anche i ghiaccioli che ricordano i centrifugati a base di barbabietola rossa, arancia, banana, zenzero e lime oppure di spinaci, avocado, banana, mela, basilico e lime.

LA SCHEDA L’Abc delle verdure amare