Sarà il Fondatore e Ceo di Snapchat Evan Spiegel l’ospite di Andrea Ceccherini che interverrà, nel mese di Marzo a Firenze, in occasione dei festeggiamenti del ventesimo anniversario dell’Osservatorio Permanente Giovani – Editori.

Spiegel sarà in Italia per incontrare i giovani delle scuole secondarie superiori italiane che partecipano all’iniziativa “Il Quotidiano in Classe” e si confronterà sul futuro con il presidente dell’Osservatorio Andrea Ceccherini e l’Amministratore Delegato di Tim Luigi Gubitosi.

Tra i temi che verranno affrontati durante l’incontro, l’importanza della conoscenza e consapevolezza degli strumenti offerti dalla rete e del loro corretto utilizzo, in particolar modo tra i giovani, su cui TIM e Osservatorio Permanente Giovani – Editori intendono collaborare per rendere i giovani dei cittadini responsabili della nuova “digital society”

La giornata evento che vedrà la partecipazione del leader di una delle app di foto e messaggi istantanei più popolari al mondo si inserisce nei festeggiamenti per il ventesimo anniversario dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, l’organizzazione leader nei progetti di educazione ai media e di alfabetizzazione economico finanziaria.

L’appuntamento, che vedrà al centro della scena i giovani, fa parte di una serie di grandi incontri, intitolati “20 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori: un dialogo internazionale per connettere i giovani al futuro” che si è aperta lo scorso 3 Ottobre, sempre a Firenze, alla presenza del Ceo di Apple Tim Cook.

L’Osservatorio negli ultimi anni, ha consentito agli studenti delle scuole superiori Italiane coinvolti nei suoi progetti di confrontarsi con alcuni tra i più importanti esponenti del mondo dell’hi-tech, del publishing e con i grandi leaders della Silicon Valley: da Eric Schmidt (già presidente esecutivo di Google) a James Murdoch (già Ceo di Century Fox e News Corp) sino a Jan Koum (co-fondatore di WhatsApp) nonché la vedova di Steve Jobs, Laureen Powell Jobs (fondatrice di Emerson Collective).