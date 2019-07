L’ipotensione ortostatica

QUASI 50 anni dopo i primi passi dell’uomo sulla Luna, i ricercatori hanno scoperto un modo per aiutare gli astronauti che trascorrono molti mesi nello spazio a tornare sulla Terra senza avere i tipici problemi di stabilità che in molti casi li porta a svenire. Questo problema si chiama intolleranza ortostatica ed è più diffusa tra le donne. Ma ora una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Circulation dell’American Heart Association, ha dimostrato che, durante una missione di volo spaziale lunga, un allenamento di due ore al giorno con esercizi di resistenza aerobica e fisica in combinazione con una terapia endovenosa dopo l’atterraggio, aiuta gli astronauti a prevenire vertigini e svenimenti. Questi risultati potrebbero essere utili anche per le persone che per problemi di salute tendono a svenire quando si alzano in piedi e per chi è stato costretto a letto a riposo per lunghi periodi.



L’ipotensione ortostatica è il termine tecnico per indicare un temporaneo calo della pressione sanguigna quando una persona si alza in piedi dopo essere stata seduta o sdraiata perché il sangue scorre verso i piedi, lontano dal cervello. Vertigini o svenimenti dovuti a cambiamenti nel flusso sanguigno possono verificarsi dopo un lungo riposo a letto, tra persone con determinati disturbi di salute o, come accade nel caso degli astronauti, che sono state in un ambiente senza gravità. “Uno dei maggiori problemi sin dall’inizio del programma spaziale con l’equipaggio è stato il fatto che gli astronauti sono svenuti quando sono rientrati sulla Terra. Più è lungo il tempo trascorso in un ambiente privo di gravità nello spazio, maggiore è il rischio che questo accada”, ha spiegato Benjamin Levine, principale autore dello studio e direttore dell’Istituto per l’Esercizio fisico e la medicina ambientale presso il Texas Health Presbyterian Hospital di Dallas. “Questo problema ha tormentato a lungo il programma spaziale, ma si verifica spesso anche nelle persone comuni”.







La ricerca sugli astronauti



Lo studio ha incluso 12 astronauti (otto uomini e quattro donne di età 43-56) che hanno trascorso circa sei mesi nello spazio. Tutti gli esercizi di resistenza individuale e di resistenza aerobica sono stati eseguiti per un massimo di due ore al giorno durante il volo spaziale per prevenire il decondizionamento cardiovascolare, osseo e muscolare. Gli astronauti hanno ricevuto anche una infusione salina al momento dello sbarco. La pressione sanguigna degli astronauti è stata registrata ogni 24 ore prima, durante e dopo la loro permanenza nello spazio. I ricercatori hanno scoperto che c’era un impatto minimo sulla loro pressione sanguigna durante tutte le fasi di misurazione e nessuno degli astronauti partecipanti allo studio ha avuto capogiri o svenimenti durante le attività di routine 24 ore dopo l’atterraggio.



Questo è il primo studio (anche se è stato svolto su un piccolo campione) a dimostrare che gli astronauti non avvertono vertigini o svenimenti durante l’attività di routine dopo l’atterraggio grazie all’allenamento svolto durante la missione e alla somministrazione di soluzione salina. “Quello che mi ha sorpreso di più è stato quanto stavano bene al rientro gli astronauti dopo aver trascorso sei mesi nello spazio. Pensavo che ci sarebbero stati frequenti episodi di svenimento quando sarebbero tornati sulla Terra, ma non ne avevano. È una prova convincente dell’efficacia di queste due contromisure, cioè l’allenamento e il rifornimento di liquidi”, ha concluso Levine.