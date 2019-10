S&M2 è già un grande successo cinematografico in salsa rock per i Metallica: il film ha guadagnato 5,5 milioni di dollari al box office.

Arriva un altro momento da record per i Metallica. Il film S&M2 della band si è classificato, infatti, come la più grande uscita cinematografica di eventi rock mai realizzata nella storia, guadagnando 5,5 milioni di dollari al botteghino.

Il film è stato proiettato la scorsa settimana in oltre 95 paesi e in più di 3.700 cinema in tutto il mondo. La pellicola – che arriva in Italia il 18 ottobre 2019 – ha raggiunto una media globale significativa di 1.500 dollari con 460.000 spettatori, con 1,2 milioni di dollari del totale di 5,5 milioni di dollari proveniente dalle proiezioni nordamericane.

Metallica, il film è un successo rock al botteghino

Il concerto S&M2 ha riunito i Metallica con l’orchestra sinfonica di San Francisco in occasione del 20° anniversario del loro album S&M, vincitore anche di un Grammy.

Questa volta, la sinfonia era guidata da Michael Tilson Thomas, che ha preso il posto del defunto Michael Kamen, direttore d’orchestra nella registrazione del 1999.

Oltre a suonare i classici brani, i nuovi spettacoli che hanno avuto luogo presso il Chase Center di San Francisco, recentemente aperto, hanno permesso alla band di esibirsi con la loro musica post 1999 con arrangiamenti sinfonici.

Ecco il trailer del film:

Metallica, non solo musica ma anche orologi

Non solo musica per i Metallica: la band, infatti, ha ampliato la propria linea di orologi della collezione Nixon X Metallica.

Ci sono, in particolare, un orologio Nixon, l’Enter Sandman 51-30 LTD, a tiratura limitata, un orologio Seek and Destroy in pelle nera e rossa e un orologio tutto nero con il logo iconico dei Metallica. Oggetti da collezione per una band che non sembra avere più limiti né per quanto riguarda la musica né per il marketing.