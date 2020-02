E’ stato il simbolo della fisicità nel calcio, oltre che della bellezza e del senso del gol. Ma ora Edson Arantes do Nascimento detto Pelé sta soffrendo. Non esce più di casa e sta sfiorando la depressione per il problema di deambulazione che non gli permette più di camminare. A svelarlo in un’intervista a GloboEsporte.com Edinho, il figlio di O Rei che giocò in passato come portiere. Pelè, che il 23 ottobre compirà 80 anni, sta pagando non solo i problemi legati all’età, ma anche le conseguenze di un intervento all’anca.

“È fragile sul fronte della mobilità dopo un trapianto di anca e una riabilitazione non adeguata” ha raccontato Edinho secondo l’anticipazione dell’intervista. “Questo problema finisce per provocare una certa depressione. Lui è O Rei, è sempre stato una figura così imponente, e oggi non può più camminare bene. Questo lo intimidisce, lo imbarazza. Ma in generale, a parte quello, sta bene, considerata l’età e tutto”. “Certo” ha proseguito il figlio, “mio padre non può camminare normalmente, lo fa solo con l’aiuto di un deambulator. È persino migliorato un pò rispetto a qualche tempo fa, quando ha dovuto usare la sedia a rotelle, ma ha ancora molte difficoltà a camminare. Per questo non vuole uscire, farsi vedere, praticamente non lascia mai casa, vive quasi da recluso”.

Pelè ha vinto, unico al mondo, il campionato mondiale in tre edizioni: 1958, 1962 e 1970. Secondo la Fifa è stato il Calciatore del Secolo, titolo assegnato nel 1999, lo stesso anno in cui il Cio lo nominò Atleta del Secolo. Oltre ai tre mondiali, al Brasile ha portato 77 gol in 92 partite, score mai avvicinato ad altri campionati. Ancora alle Olimpiadi di Londra 2012 era apparso nella cerimonia di chiusura nella parte dedicata ai futuri organizzatori di Rio 2016. Negli ultimi anni i problemi di salute svelati adesso dal figlio.