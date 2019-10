Ancora oggi, dopo 40 anni, ogni volta che vede una scritta ingiuriosa sui muri di Roma si ferma a cancellarla, “sperando che chi compie questi gesti vili si renda conto che così facendo riapre una ferita che fa soffrire tutta la mia famiglia, quante ne ho cancellate in questi anni. Così come fa male ascoltare allo stadio i cori di scherno verso mio padre, per fortuna sempre più rari, o leggere sui social gli insulti dei ‘leoni da tastiera’'”. Gabriele Paparelli non si arrende. Quando suo padre Vincenzo fu ucciso, allo stadio Olimpico prima di un derby, da un razzo sparato dalla curva sud romanista, lui aveva solo 8 anni. Eppure quel giorno è ancora stampato nella sua memoria “come se fosse accaduto ieri”.

Fonte