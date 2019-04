Lunedì sera Ambra è entrata nella casa del Grande Fratello ed ha confessato il suo interesse per Kikò Nalli.

“Ti volevo dire che avevi ragione tu. Quando esci da qui questa esperienza ti resta dentro e non si torna indietro. Mi sei mancato e molto, ti ho pensato tutti i giorni, mi è mancato svegliarmi la mattina e vederti pulire la cucina da solo, mi è mancato parlarti con gli occhi e mi è mancato sentirti parlare ad alta voce e dirmi che non ho capito un ca**o e che sono bellissima. Mi è mancato vederti pensieroso, stanco di tutto e di tutti e mi è mancato trovare il piatto pronto a tavola. Io ti ho pensato sempre, noi siamo stati vicini anche se non ci siamo mai toccati e noi siamo stati uniti senza unirci mai. Io ti ho tenuto lontano perché tu eri vicino. Tienimi il posto come facevi sempre, e non solo a tavola!”.