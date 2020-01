“Il figlio dell’arbitro esulta”. Basta un post per infiammare i tifosi dell’Inter dopo il match pareggiato 1-1 contro il Cagliari. Nel mirino è l’immagine che compare su un profilo Instagram. Un fermo immagine dell’arbitro Manganiello, contestato dai nerazzurri, abbinato alle parole “grande papi”. Basta questo per immaginare manovre anti-nerazzurre, con il figlio dell’arbitro Manganiello ad esultare per la prestazione del padre. A indossare i panni del ‘debunker’ è l’ex arbitro Luca Marelli, che dal proprio profilo Twitter afferma: “I figli di Manganiello si chiamano Matteo e Vittoria. Ed hanno sei anni…”. L’ex fischietto posta anche uno screenshot relativo alla scheda dell’arbitro di Pinerolo: “Basta cercare sul web…”.

Fonte