Il figlio della sindaca uccisa: " Finalmente giustizia"

“Uscire dall’aula di un tribunale dopo aver ricevuto giustizia è una grande soddisfazione.. La sensazione è quella di essere entrati con un peso sulle spalle e di averlo lasciato lì dentro. Una sentenza non ci può certo restituire ciò che abbiamo perso, ma quantomeno è in grado di alleviare, anziché aumentare, il dolore che si prova in certi casi. Per la terza volta in cinque anni la giustizia italiana ha condannato al massimo della pena l’uomo che a sangue freddo sparò, uccidendola, una donna indifesa. Questo dovrebbe essere sufficiente per capire che un gesto del genere non ha e mai potrà avere giustificazione alcuna. Non è, né mai potrà essere, meritevole di alcuna circostanza attenuante. A Milano ci è stata data nuovamente giustizia, speriamo che questa volta Roma (se ne ce fosse il bisogno) ce la confermi”.

Così Massimo Poliseno, figlio di Laura Prati, commenta emozionato il verdetto di condanna all’ergastolo emesso dalla corte d’assise d’appello di Milano nel processo-bis per l’omicidio della sindaca di Cardano al Campo morta a luglio del 2013, venti giorni dopo essere stata raggiunta da due colpi d’arma da fuoco sparati da Giuseppe Pegoraro, il vigile urbano che si volle così vendicare della decisione della Prati di sospenderlo dal servizio in seguito ad una sentenza di condanna per truffa.

Il caso era stato sollevato da Repubblica con un’intervista al figlio della sindaca dopo l’annullamento da parte della corte di Cassazione della precedente sentenza d’appello. I supremi giudici avevano ordinato un nuovo processo chiedendo di valutare la concessione delle attenuanti generiche all’imputato in virtù del fatto che Laura Prati, morta venti giorni dopo l’agguato in ospedale, soffriva di una pregressa patologia cardiaca che avrebbe potuto essere considerata una concausa della morte. Una ipotesi che aveva lasciati sconcertati i familiari di Laura Prati, soprattutto il figlio, che sta studiando per il concorso in magistratura e che non ha mai smesso di credere nella giustizia.