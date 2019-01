“Ho letto l’Adnkronos e sono rimasto senza parole. Lojacono venisse in Italia, se vuole scontare davvero la sua pena. E se no, se ne resti in Svizzera come fa da quarant’anni e ci lasci in pace”. A parlare all’Adnkronos è Sandro Leonardi, figlio di Oreste, il capo della scorta di Aldo Moro trucidato in via Fani il 16 marzo 1978 con Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Domenico Ricci dal commando brigatista di cui faceva parte anche Alvaro Lojacono, poi riparato in Svizzera e diventato cittadino elvetico. L’ex Br ha dichiarato in un’intervista a Ticinoonline/20 minuti che accetterebbe di scontare l’ergastolo in Svizzera.

Fonte