Poco fa è uscita la notizia secondo la quale Nicola Panico avrebbe contattato la redazione di Uomini e Donne per sbugiardare la sua ex, Sara Affi Fella. Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, si è detta shockata.

Un amico di Nicola ha preso in giro l’attuale fidanzato di Sara dandogli del cornuto e Vittorio Parigini ha subito risposto.

Non contento, il calciatore del Torino ha anche attaccato Nicola Panico, dicendo che il cornuto è proprio l’ex di Sara.

Giuro che non vedevo tanto trash dai tempi del triangolo Juan, Mario e Claudio.