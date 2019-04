Ivana Icardi ha una relazione con il calciatore del Messina Luis Fabian Galesio. I due si sono innamorati nell’edizione del Grande Fratello argentino e hanno deciso di mettersi insieme una volta fuori dalla casa. Adesso però pare che la sorella di Mauro Icardi si stia avvicinando a Gianmarco Onestini, ma l’attaccante argentino non sembra preoccupato. Luis ha scritto su Instagram che si fida della sua donna e che conosce il rispetto che lei ha per lui.

“Perché tutto ciò che stiamo soffrendo per essere separati, che solo tu ed io sappiamo quanto sia .. per l’AMORE che abbiamo, per il futuro che vogliamo insieme, perché pensare a te è una grande motivazione, per immaginare la riunione, perché possono dici mille cose su di te che so che non sono così e conosco il tipo di DONNA che sei e il rispetto che hai per me come ho per te. Dedico questo gol che mi ha fatto emozionare e sentire un sollievo poterti dedicare a te. Presto saremo di nuovo insieme, TI AMO E IO SONO MOLTO ORGOGLIOSO di te Ivanna Icardi SEMPRE CON TE “