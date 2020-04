Le mascherine stanno diventando obbligatorie un po’ ovunque per prevenire la diffusione del CoronaVirus ed ognuno si sta attrezzando come meglio può, fra mascherine regalate dal proprio Comune a quelle acquistate online.

Fra questi ultimi anche Sam Asghari, storico fidanzato di Britney Spears, che proprio oggi è stato immortalato dai paparazzi con una strana mascherina che è stata scambiata da molti per un jock strap, un sospensorio maschile.

lol britney spears’s boyfriend is absolutely wearing a jock strap on his face pic.twitter.com/edjpKT0Sao

— internet baby (@kirkpate) April 23, 2020