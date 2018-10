David Bowie torna in un imperdibile DVD del suo concerto più famoso in assoluto, quello di Glastonbury datato 25 giugno 2000.

Per tutti gli appassionati di David Bowie è in arrivo una grande novità. Già perché a novembre uscirà un meraviglioso cofanetto dedicato proprio al Duca Bianco, e nello specifico, a uno dei concerti più importanti non solo della sua carriera, ma di tutta la musica in generale. Parliamo del live di Glastonbury, lo storico concerto del 25 giugno del 2000.

David Bowie Glastonbury 2000: il DVD del concerto di David Bowie

Adesso, finalmente, tutti i fan potranno finalmente rivivere proprio come se fossero stati lì presenti il live simbolo della carriera di David Bowie. Il Duca Bianco si esibì a Glastonbury in quell’anno, suonando ovviamente alcuni dei suoi più grandi successi, come Heroes, Changes, Life on Mars?, Rebel Rebel e tanti altri ancora.

Un live epico, che ancora oggi è considerato uno dei più belli della sua carriera. E adesso, per la gioia di tutti gli appassionati, il concerto potrà essere rivisto in versione integrale.

Si chiamerà David Bowie Glastonbury 2000, e uscirà il 30 novembre 2018 in tutti i formati immaginabili: DVD, doppio cd, 3 Lp e ovviamente in versione digitale.

David Bowie Glastonbury 2000: non solo musica

Al suo interno non ci sarà però solo il concerto. La chicca, infatti, è il diario che David scrisse per Time Out, una sorta di racconto che raccoglie tutte le sensazioni e le emozioni che il cantante ha provato nei giorni precedenti al concerto.

Per quanto riguarda la copertina, L’artwork di David Bowie Glastonbury 2000 porterà la firma di daJonathan Barnbrook – che ha già contribuito a diversi lavori, fra cui Heathen, The Next Day e Blackstar.

Insomma, David Bowie vivrà per sempre nei suoi testi e nelle sue meravigliose canzoni, e da 30 novembre anche in quel suo incredibile concerto, che potremo rivivere ogni qual volta lo vorremo.