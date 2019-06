Missione compiuta. Vasco Rossi ha concluso il 12 giugno la sua residency a San Siro. Una serie di sei concerti, tutti sold out, che hanno ancora una volta frantumato diversi record, grazie anche al totale di circa 350mila spettatori.

Un evento eccezionale che merita di essere celebrato come si deve. E così è stato annunciato l’arrivo lunedì 17 giugno, in prima serata, del docu-film Siamo solo noi – 6 come 6, incentrato proprio sulle emozioni, sia sul palco che dietro le quinte, di questa indimenticabile serie di concerti milanesi.

Vasco Rossi, Siamo solo noi – 6 come 6: il docu-film sui concerti di San Siro

Il film-concerto avrà come narratore speciale Gerry Scotti, che ci guiderà in un emozionante viaggio a ritroso, dall’ultima performance del 12 giugno fino alle prove che hanno preceduto il debutto del 1° giugno 2019.

All’interno del documentario ci sarà spazio anche per un’intervista esclusiva di Vasco Rossi con Giorgio Verdelli, per scoprire il commento del Blasco su questa residency che rimarrà nel suo cuore e in quello di tutti i suoi idolatranti fan.

Vasco Rossi

Il VascoNonStop Live arriva a Cagliari

Chiusa la residency di Milano, comunque, la tournée del 2019 per il Blasco non è ancora conclusa. Il 18 e il 19 sarà infatti protagonista a Cagliari, per una doppietta di concerti molto speciali, considerando che produzioni così mastodontiche raramente si spingono fino a raggiungere l’isola sarda, per ovvie ragioni logistiche.

Ma Vasco non è il tipo che si arrende di fronte alle difficoltà, e così da mesi ha preparato una speciale nave brandizzata in grado di portare il suo show anche in Sardegna.

In attesa di emozionarci con le sue ultime date di quest’anno, riviviamo tutta l’energia e la grinta sprigionata dalle sue performance milanesi con il video della nuova versione di Ti taglio la gola, con una scatenata Beatrice Antolini al sax e un arrangiamento speciale creato apposta per i concerti di questa indimenticabile tournée.