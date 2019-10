UEFA Euro 2020: sarà il dj e producer olandese Martin Garrix a comporre l’inno ufficiale e le musiche del torneo calcistico dedicato alle nazionali europee.

Martin Garrix è stato scelto come compositore delle musiche di UEFA Euro 2020. Il dj olandese è stato nominato Official Music Artist, e avrà il compito di scrivere non solo l’inno ufficiale del torneo, ma anche tutte le musiche che faranno parte dei match, come ad esempio quelle dell’ingresso in campo delle squadre.

A dare l’annuncio è stato lo stesso Garrix sul palco dell’Amsterdam Dance Event.

UEFA Euro 2020: Martin Garrix official music artist

L’inno della nuova competizione calcistica sarà svelato nella primavera 2020 e sarà eseguito per la prima volta solo durante la cerimonia di apertura del torneo.

Una cerimonia che quest’anno si terrà il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Ricordiamo che UEFA Euro 2020 sarà infatti un torneo itinerante, per festeggiare al meglio i 60 anni della competizione dedicata alle nazionali europee.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/martin.garrix

Martin Garrix a Euro 2020

Sui social il deejay di In the Name of Love ha commentato così la notizia della sua nomina: “È un grande onore essere stato scelto per creare l’inno uffiicale di UEFA Euro 2020 e sono entusiasta all’idea di farlo ascoltare a tutti. Il torneo avvicinerà più che mai i tifosi al calcio e spero che la mia canzone faccia sentire ogni cittadino europeo parte della discriminazione“.

Non è la prima volta che il dj olandese prende parte a grandi manifestazioni europee. Aveva infatti già partecipato alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, nel febbraio 2018.

Di seguito il video di Home di Garrix:

