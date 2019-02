Barbara d’Urso aveva annunciato una lettera CHOC del Divino Otelma e la promessa è stata mantenuta.

Oggi il mago Divino si è presentato nel santuario domenicale della Santa di Cologno Monzese. L’uomo ha fatto delle pesanti accuse e Barbara ha chiesto spiegazioni.

Carmelita ha rivelato che Otelma in questo documento ha scritto di essere stato sequestrato in Honduras: “Divino lei in questa lettera ha scritto cose gravi. Anche se non ho capito molto di quello che c’è scritto. Voi Divinissimo dite di essere stati rinchiusi. Parlate di sequestro di persona in Honduras. Conferma?”

Il Divino ha confermato le sue pesanti dichiarazioni:

“Certo, questo corrisponde a verità. Quello che abbiamo scritto è assolutamente vero. La lettera l’abbiamo scritta noi e la rivendichiamo integralmente. Non siamo pentiti di averla scritta. Se mai dovessimo ricapitare in quella situazione ne scriveremmo un’altra senza nessun dubbio. Per come siamo stati trattati, ad esempio l’impossibilità di comunicare con i familiari… noi non eravamo più concorrenti dell’Isola. Il medico aveva chiarito che non potevamo più essere in gara. Il discorso polene era chiuso. Siamo stati collocati in un posto squallido in Honduras. Comunque adesso stiamo meglio. Abbiamo però ancora una fasciatura. Nel punto esatto in cui siamo stati colpiti, ma siamo ancora vivi. Abbiamo incontrato un medico specialista in plastica facciale.”

A quanto pare la botta che ha preso è stata davvero forte.

Il Divino era sotto sequestro addirittura 😂😂😂🚀🚀🚀#domenicalive #Isola — Monica 🍀 (@MonicaAosta) 17 febbraio 2019

CAFFEUCCIO MOMENT per #DomenicaLive

Otelma sequestrato in Honduras per l’#IsolaDeiFamosi2019 .

Mi sa che il colpo preso all’#isola è stato forte forte!! — Francesco Ciaccia (@CIAfra73) 17 febbraio 2019