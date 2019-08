Un nuovo record si aggiunge alla carriera già straordinaria di Ed Sheeran: ora è anche l’artista con il tour dai maggiori incassi di sempre. Il suo Divide Tour, infatti, ha appena frantumato un record precedentemente detenuto dagli U2.

Niente male per un artista che deve ancora compiere trent’anni e che con tutta probabilità ha ancora davanti a sé almeno una decina di anni ad altissimo livello.

Record d’incassi per il Divide Tour di Ed Sheeran

Il cantautore di Halifax con l’esibizione di Hannover, in Germania del 2 agosto 2019 non solo inanella una serie di 246 concerti, di cui il primo a Torino nel marzo 2017, ma raggiunge i 736,7 milioni di dollari di incassi globali, superando così i 735,4 degli U2, stabilito alcuni anni fa.

E considerando che alla fine del lunghissimo tour mancano ancora 12 date, è sicuro che il dato finale lascerà ancor più senza fiato.

Ed Sheeran

Il post su Instagram di Ed Sheeran

A dare l’annuncio di questo nuovo straordinario record, utilizzando i dati diffusi dalla rivista Pollstar, che si occupa in maniera approfondita dell’industria dei concerti, è stato lo stesso artista inglese attraverso i propri account sui social network.

Il cantautore ha tenuto a ringraziare “uno ad uno” tutti i fan che hanno partecipato ai concerti del suo tour mondiale. Perché senza di loro, in effetti, non ci sarebbe stato alcun record, e di certo non ci sarebbero state le tantissime emozioni vissute insieme. Emozioni che valgono più di ogni numero messo in bacheca.

E adesso? Quale sarà il prossimo obiettivo professionale di Sheeran? Probabilmente battere se stesso con il tour mondiale che prenderà il via dopo il suo nuovo album. Ma è probabile che anche per un fenomeno come lui riuscire a fare di meglio possa risultare alla lunga molto, molto difficile.

Di seguito il post pubblicato dall’artista di No.6 Collaborations Project su Instagram: