LICENZIATO di fatto un anno fa con una delibera che eliminava il ruolo dirigenziale dal Comune, l’ingegnere Vincenzo Ortega, l’uomo che ha condotto la sua battaglia solitaria (dopo il defenestramento del sindaco Angelo Cambiano) contro l’abusivismo edilizio facendo abbattere quasi 200 case in riva al mare, da questa mattina torna al suo posto di capo ufficio tecnico del Comune di Licata. Pronto a ricominciare da dove era stato costretto ad interrompere da chi, nella maggioranza dell’amministrazione cittadina guidata dal sindaco Giuseppe Galante, ha provato in ogni modo a garantire gli interessi del partito degli abusivi il cui portavoce indossava persino i panni di consulente.

Andati via dalla maggioranza alcuni degli artefici di quell’escamotage (l’abolizione – per presunti motivi di bilancio – della figura di dirigente comunale, e Ortega era l’unico), i consiglieri di opposizione sono riusciti a far passare una delibera che ripristina la figura e così, quasi emozionato, il capo dell’ufficio tecnico più famoso d’Italia, sempre sotto scorta per gli atti intimidatori subiti, questa mattina ha ripreso possesso del suo ufficio.

“Spero che non succeda mai a nessuno ciò che è accaduto a me esclusivamente per avere fatto il proprio dovere – dice a Repubblica -. Un’esperienza che lascerà un segno nell’anima a me e alla mia famiglia costretti ancora oggi a vivere sotto scorta, ma che non scalfirà minimamente il convincimento che rispettare la legge è l’unico riferimento per tutti i cittadini e ancor più per un pubblico dipendente che, se onesto e integerrimo, alla fine avrà riconosciute sempre le proprie ragioni. Continuerò il mio lavoro – dice ancora Ortega – con lo stesso impegno di sempre. In questi mesi ho avuto la consapevolezza di avere tanta gente dalla mia parte che non ha mancato di manifestarmi solidarietà e che mi ha incoraggiato. Ho dovuto difendermi da una diffusa ostilità causata dal convincimento, come è stato per anni e garantito da certa politica, che le demolizioni non si sarebbero dovute eseguire”.