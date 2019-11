“Mi trovo in procura a Napoli per parlare con gli inquirenti di questo grave episodio che mi è capitato ieri pomeriggio, nel comune di Gricignano. Ignoti hanno sparato sette colpi di pistola mentre viaggiavo in auto. La fortuna mi ha assistito due volte: prima perché non sono stato colpito e poi perché ero da solo. Sicuramente se ci fosse stato qualcuno con me penso che sarebbe rimasto ferito. Sono vivo per miracolo“. Il direttore di Campania Notizie, Mario De Michele di origine aversana, racconta a telefono per l’Adnkronos, dell’attentato subito da sconosciuti mentre tornava a casa nella giornata di ieri.

