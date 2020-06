Citando il celebre film di David Fincher, Il curioso caso di Benjamin Button, ecco un lungo editoriale su quello che si preannuncia essere un vero e proprio drama nel palinsesto di Canale 5. Da una parte c’è Alfonso Signorini, applaudito conduttore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che ha saputo destreggiarsi fra un inedito doppio appuntamento settimanale ed una pandemia mondiale; dall’altra c’è la brava e stakanovista Barbara d’Urso, soldatessa Mediaset sempre in prima linea per l’azienda e per il suo pubblico.

Da anni in rotta, i due hanno fatto pace l’anno scorso poco prima del debutto del GF Vip. Un’amicizia che ora in qualche modo sembrerebbe essere minata da due insider che dicono sostanzialmente la stessa cosa: il prossimo conduttore del Grande Fratello (versione classica) sarà Alfonso Signorini.

Tutto è nato lo scorso lunedì, quando il blog DavideMaggio.it ha riportato un’indiscrezione che vedeva Alfonso Signorini conduttore del GF Vip, del GF e di un inedito appuntamento domenicale che sarebbe andato ad occupare lo spazio lasciato libero da Il Segreto, quello che un tempo era occupato dalla versione estesa di Domenica Live.

Poche ore dopo Alfonso Signorini ha etichettato tutto come una fake news e buttandola sul ridere.

“FAKE NEWS Della serie ‘famo du risate’. A proposito, qualcuno avvisi il sito di Davide Maggio che ha lanciato la CLAMOROSA notizia che alla sua lista mancano la conduzione delle previsioni del tempo e delle Frontiere dello spirito”.

Ed anche ieri sera la stessa Barbara d’Urso durante la diretta di Live Non è la d’Urso ha in qualche modo smentito l’indiscrezione confermando la sua presenza al Grande Fratello insieme all’amico Cristiano Malgioglio.

“Per parlare devi aspettare il nostro Grande Fratello, che arriverà! Arriverà!”.

Il caso però sembrerebbe essere tutt’altro che chiuso, perché nonostante la doppia smentita da parte di Signorini e della d’Urso, oggi – lunedì primo giugno – il portale di TvBlog ha confermato l’indiscrezione di Davide Maggio parlando proprio della conduzione del Grande Fratello, del Grande Fratello Vip e di un nuovo show domenicale per Alfonso Signorini.

“Sarebbe lui infatti il conduttore anche dell’edizione nip del GF prevista per il 2021 e ci sarebbe il progetto di un programma alla domenica pomeriggio su Canale 5, nella collocazione ch fu di Domenica live alle cinque e mezza circa. In quel luogo si vorrebbero sfruttare al massimo temi, argomenti, volti e situazioni che si vengono a creare all’interno del GF, nel frattempo in onda su Canale5, con sconfinamenti nel territorio del gossip cari ad uno dei giornalisti italiani più ferrati sull’argomento”.

I diretti interessati smentiscono, gli insider continuano a riportare l’indiscrezione anche dopo la smentita.

A chi dobbiamo credere?

Quale sarà il futuro televisivo di Barbara d’Urso e di Alfonso Signorini?