Invecchiare, ma rimanere ‘giovani dentro’. La più classica delle consolazioni alle quali aggrapparsi di fronte al tempo che passa ha in realtà un fondamento scientifico: secondo uno studio padovano pubblicato su ‘Scientific Reports’ (gruppo Nature), l’età biologica del cuore – quella scritta nel Dna – non corrisponde affatto a quella cronologica, stampata all’anagrafe. Secondo i calcoli degli autori, il nostro organo motore dimostra parecchi anni meno di noi: 12 per l’esattezza. Una scoperta che potrebbe rivoluzionare il mondo dei trapianti cardiaci, allungando l’età massima accettata finora per i donatori.

