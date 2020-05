Come





Lo studio

“Tutto è cominciato dall’osservazione che lo stravolgimento della vita quotidiana arrivato con l’emergenza del coronavirus ha reso anche l’esperienza clinica più difficile, riducendo la possibilità di vedere i pazienti”, confida Solmi, “Ci siamo dunque chiesti: che effetto ha questo stravolgimento, non solo sui pazienti, ma su tutta la popolazione?”. Per rispondere Solmi e Correll hanno pensato di mettere a punto un questionario che fotografasse lo stato di salute psicofisica dei pazienti, ma che non si limitasse a scattare un’istantanea delle reazioni allo scoppio dell’emergenza: “Alcune delle survey condotte nel campo sono state lanciate troppo presto e verosimilmente potrebbero così rivelare solo una reazione ai primi momenti dell’emergenza, come per esempio alle chiusure iniziali – va avanti Solmi – ma non sappiamo quanto queste reazioni siano o meno passeggere. Reagire a qualcosa non significa ammalarsi”.

Come cambia l’umore nel tempo

Per questo lo studio COH-FIT, supportato da diverse società scientifiche di psichiatria, è stato pensato per funzionare a scaglioni, con tre diverse ondate, così da catturare lo stato di salute dei partecipanti – rigorosamente anonimi – nel tempo. La prima parte, quella attuale, raccoglierà le risposte durante la fase pandemica, la seconda a sei mesi dall’inizio della fase post-pandemica, la terza a un anno. Tanti gli aspetti toccati dal questionario, con domande mirate a comprendere uso di tv, internet, videogiochi, qualità del sonno, livello di stress, frustrazione, ansia, perdita di appetito e motivazione, ma anche la suscettibilità a pensieri ossessivi, suicidi o comportamenti aggressivi e autolesionistici.

Quanti parteciperanno al questionario – adattativo, nel senso che la risposta ad alcune domande aggiusta quelle cui rispondere dopo – non è detto. Al momento, stima Solmi, avrebbero risposto già 4000 persone in Italia. Ma le speranze è che lo facciano più persone possibili. Sono 200 i ricercatori che prendono parte al progetto, nei sei continenti. Per questo il questionario è stato tradotto in circa 20 lingue, sostanzialmente ponendo gli stessi quesiti ma declinando la traduzione delle domande dal punto di vista locale, precisa il ricercatore. Possono rispondere anche i bambini, in una versione ridotta e ovviamente adattata per i più piccoli, e anche gli adolescenti.

L’obiettivo, riprende il ricercatore, è quello sì di avere un’idea di cosa le restrizioni sperimentate in questo periodo hanno comportato nei diversi paesi, e nelle diverse fasce di popolazione, indagando l’incidenza di sintomi depressivi o ansiosi, ossessivo-compulsivi e post-traumatici, ma non solo: “Più in generale lo scopo è di indagare la percezione soggettiva dello stato di salute fisica e benessere, la facilità di accessi alle cure, facendo luce magari anche su quelle componenti ritenute più utili per affrontare l’emergenza”. In un’ottica, continua l’esperto, di individuare sì sintomi e aree di salute più a rischio, ma anche i soggetti più fragili, cercando di trovare fattori protettivi o caratteristiche psicologiche modificabili: “Per esempio, possiamo immaginare che se agli operatori sanitari venisse proposto un training per sviluppare resilienza, magari potrebbero riuscire a fronteggiare meglio lo stress legato a simili situazioni”, conclude Solmi.







