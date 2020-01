La diffusione del coronavirus di Wuhan accelera: la Commissione sanitaria nazionale cinese ha detto nei suoi aggiornamenti quotidiani che i casi d’infezione accertati sono saliti a 4.515 unità, quasi raddoppiati in 24 ore sulle 2.744 unità di ieri. La commissione ha confermato 26 nuovi decessi, a quota 106 totali, secondo quanto è già emerso stamani dalle comunicazioni della Commissione sanitaria di Wuhan. Allo stato, ci sono quasi 7.000 casi sospetti in attesa di conferma.

Le previsioni che arrivano dalla Cina non sono le migliori. Secondo lo pneumologo cinese Zhong Nanshan, in prima linea nel 2003 nel contenimento dell’epidemia della Sars, intervistato da Xinhua, l’epidemia di polmonite causata dal nuovo coronavirus 2019-nCov dovrebbe raggiungere l’apice entro una settimana o al massimo una decina di giorni. “E’ molto difficile stimare in via definitiva quando un’epidemia raggiunge il proprio apice”, ha detto Zhong. “Ma penso che il contagio raggiungerà il suo picco entro una settimana o una decina di giorni e che quindi non ci saranno aumenti su larga scala delle infezioni”. Lo pneumologo, membro dell’Accademia cinese di Ingegneria, dirige una squadra di esperti costituita a livello nazionale per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia di polmonite causata dal nuovo coronavirus.

Intanto, l’Organizzazione mondiale della sanità, pur raccomandandosi di “mantenere la calma”, si è detta “preoccupata” per gli studi che parlano della possibilità di portatori di coronavirus cinese senza sintomi e che potrebbero infettare altre persone. E’ il caso del primo contagio europeo, avvenuto su un paziente tedesco che ora si trova in Baviera, in buone condizioni, che ha contratto il virus tramite contatto con una donna che non presentava sintomi. “La materia è preoccupante e la stiamo analizzando”, ha dichiarato il portavoce, Christian Lindmeier, in conferenza stampa a Ginevra. La Cina, che ha messo in campo anche varie squadre atte a completare l’analisi dei big data e fornire applicazioni intelligenti avvalendosi della modellazione algoritmica, si dice in grado di contenere l’epidemia.

L’Oms chiarisce alcuni aspetti importanti per evitare la psicosi da coronavirus. Ricevere pacchi dalla Cina, ad esempio, “non comporta alcun problema per il contagio: il virus non ha una vita lunga rispetto ad altri virus, ma può stare su una superficie. Se io tossisco sulla mano e passo un telefono, per esempio, ci può essere contagio, ma il tempo di sopravvivenza del virus è molto, molto ridotto e forse dopo mezzora non può più contaminare persone”.