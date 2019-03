Leggi e Vinci è la nuova iniziativa di Delta Pictures e si tratta di un concorso che premia i lettori più fedeli del network con dei Buoni Regalo Amazon.it*.

Con Leggi e Vinci, vincere non è mai stato così facile. Avete mai pensato di poter guadagnare facendo le cose che fate tutti i giorni, senza alcuno sforzo e limitandovi semplicemente a leggere le vostre notizie preferite?

Il nuovo concorso di Delta Pictures consiste proprio in questo: basta navigare online sui vostri siti preferiti e leggere gli articoli più interessanti per partecipare a un’estrazione giornaliera. Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza, seguiteci e andiamo a scoprire come funziona Leggi e Vinci.

Che cos’è funziona Leggi e Vinci, il concorso di Delta Pictures

Nato da un’idea di Delta Pictures, editore che comprende diversi siti di informazione, fra cui anche Notiziemusica, Leggi e Vinci è uno dei primi concorsi a premi periodi in Italia, totalmente legale e interamente sul web. Sponsor dell’iniziativa è Prestiamoci, piattaforma leader nel social lending italiano.

Ogni giorno il concorso regala un Buono Regalo Amazon.it* da 5 euro a uno dei lettori più fedeli del network editoriale di Delta Pictures, e per partecipare non bisogna far altro che collegarsi sul sito leggi-e-vinci.it, procedere all’iscrizione (che ovviamente è completamente gratuita) e infine cominciare a leggere!

Leggi e vinci iscrizione

È possibile poi passare anche direttamente da uno dei siti di Delta Pictures, cliccando sulla barra in cima al sito che ci porterà direttamente sulla pagina del concorso. A questo punto non bisognerà fare altro che inserire i nostri dati, oppure più semplicemente accedere attraverso Facebook.

Leggi e vinci registrazione

Infine, un terzo modo di iscriversi è dedicato a tutti i lettori più affezionati al Network: dopo la terza pagina letta su uno dei siti comparirà in automatico un avviso per partecipare subito al concorso!

leggi e vinci banner letture

Leggi e Vinci: i premi

Una volta che sarete ufficialmente iscritti al concorso, per partecipare non dovrete far altro che leggere almeno cinque pagine al giorno che facciano parte di uno dei siti di Delta Pictures. Basterà questo per partecipare all’estrazione giornaliera di un Buono Regalo da 5 euro di Amazon.it*.

Ma oltre a questi premi, per tutti gli iscritti ci sarà la possibilità di partecipare a una maxi estrazione: ogni 3 mesi verranno messi in palio due Buoni Regalo Amazon.it* da 200 euro!

Il concorso, attivo dal 4 marzo 2019, ha già registrato i primi vincitori. E tu che cosa aspetti? Vincere non è mai stato così facile!

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal