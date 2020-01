Il concertne delle sardine: tutti gli ospiti della manifestazione organizzata a Bologna dai militanti del movimento attivista creato da Mattia Santori.

Le sardine fanno sul serio. Il concertone da loro organizzato in piazza VIII agosto a Bologna è diventato qualcosa di davvero importante. Una scaletta di sei ore dedicata alla musica ma anche e soprattutto alle riflessioni su varie tematiche.

Pochi i politici presenti, o anzi solo uno, Fabrizio Barca, economista ed ex ministro del governo Monti. Tanti invece gli intellettuali e i musicisti che hanno accettato di partecipare all’evento. L’ultimo nome è di quelli che fanno rumore: Marracash.

Il concertone delle sardine: i musicisti

Per quanto riguarda la musica già da diversi giorni è stata confermata la presenza di Subsonica e Afterhours, oltre che di Willie Peyote, di Vasco Brondi, degli Skiantos e Bandabardò. Presenti anche i bolognesi Joycut, Rumba de bodas e Altre di B.

In collegamento ci saranno poi un mito vivente del cantautorato italiano, Francesco Guccini, e poi ancora il compositore Ezio Bosso. Ultimo, ma non ultimo, ha accettato di prendere parte al concerto anche un rapper da record, Marracash.



Pif presenta il concertone delle sardine

A presentare l’evento ci sarà il conduttore e attore televisivo Pif, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, riportate da Il Messaggero: “Mi hanno telefonato dando per scontato che sposassi la causa delle sardine. E hanno fatto bene. Finalmente mi sento meno solo. Di colpo mi ritrovo tra tanta gente che ha voglia di manifestare perché non si riconosce in una certa politica. In America su tutto questo ci avrebbero già fatto un film“.

Secondo Pif, le sardine hanno fatto tornare in piazza le persone in un’epoca storica molto difficile, in cui lo sforzo massimo è limitarsi a un like. E così, che ben venga questo ‘concertone’ anticipato.

