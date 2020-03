Fabrizio De André e la PFM, Il concerto ritrovato: dopo il film documentario è in arrivo anche un album.

Il concerto ritrovato di Fabrizio De André e della PFM diventa un album. Dopo il grande successo della pellicola, distribuita da Nexo nei cinema sia nel mese di febbraio che nel mese di marzo, è in arrivo un doppio album in edizione speciale dedicato a tutti i fan dell’indimenticabile Faber.

Ecco tutti i dettagli su questo progetto in arrivo nei negozi nel mese di aprile.

Fabrizio De André e PFM: il concerto ritrovato diventa un album

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 17 aprile. Lo storico concerto datato 3 gennaio 1979 di Fabrizio con la Premiata Forneria Marconi, ritrovato negli scorsi mesi e già diventato un docu-film diretto da Walter Veltroni, sarà distribuito ora anche in formato CD.

In particolare, sarà possibile averlo in CD con libretto o in doppio vinile da 180 grammi. L’intero concerto sarà ovviamente proposto ai fan in alta qualità grazie al restauro e alla masterizzazione curata da Lorenzo Cazzaniga e Paolo Piccardo.



Fabrizio De André e PFM: un concerto diventato cult

E pensare che il concerto di Genova del 3 gennaio 1979 fu organizzato tra mille difficoltà. Lo ha confessato in un’intervista a La Stampa Antonio Bettanini, allora segretario del centro culturale Filippo Turati, artefice dell’organizzazione della tappa genovese del tour dal vivo del cantautore e della prog-band.

Il luogo scelto per l’evento infatti non si adattava alla capienza richiesta per un simile evento. Ma questo non bastò a fermare la macchina organizzativa: “È stata un’esperienza magica e una serata calorosa. Ricordo il pubblico che assisteva accovacciato per terra perché le sedie non bastavano. Genova ha dato tanto affetto al suo figlio e così lo squallore del posto è presto svanito nel nulla“.

