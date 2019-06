Cristiano De André e la PFM saranno protagonisti di un concerto in memoria di Fabrizio De André all’Arena di Verona.

Cristiano De André e la Premiata Forneria Marconi per la prima volta nel nome del Faber. A quarant’anni dal leggendario tour del celebre gruppo prog con il cantautore genovese, da cui è stato tratto un doppio album live ancora oggi molto amato, il connubio PFM-De André torna a risplendere in una notte all’Arena di Verona, il 29 luglio.

Stavolta con la leggendaria formazione c’è però Cristiano, e non Fabrizio. Ma le canzoni saranno quelle intramontabili del nostro amatissimo poeta, scomparso vent’anni fa ma ancora vivissimo nel ricordo di ogni suo fan.

Cristiano De André e la PFM a Verona

Sarà la prima volta che le due anime del deandreismo post Faber si uniranno. Mai infatti la PFM e Cristiano, che da anni portano avanti la musica dell’indimenticato cantautore, avevano incrociato le proprie strade.

Ma quale anno migliore di questo, in cui cadono tanti importanti anniversari, per regalare ai fan quest’emozione indimenticabile? Sul palco saranno presentati, in tre atti, Anniversary della PFM, La buona novella nella versione di Cristiano e infine un progetto che vedrà sia il figlio d’arte che la band insieme sul palco.

Cristiano De André

Cristiano De André e la PFM: la conferenza stampa di presentazione

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, Cristiano ha ricordato il padre più volte, spiegando anche perché secondo lui è ancora oggi così amato, anche dai più giovani: “Era di una coerenza incredibile, sempre dalla parte dei più deboli. Anche nei cambiamenti ha sempre indicato una strada con uno sbocco per tutti. Mai un inciampo, mai un compromesso“.

Dopo aver confermato che Dori Ghezzi sarà presente in Arena, Cristiano e la PFM hanno fatto un elenco dei loro brani preferiti: La canzone di Marinella, Un giudice, Amico fragile, Giugno 73, La canzone del padre e altri ancora.

Sul finire della conferenza stampa, c’è stato spazio anche per una battuta. A un giornalista che ha chiesto a Cristiano De André un commento sull’amore per la musica del padre da parte di Matteo Salvini, l’artista ha risposto: “Credo si sia fermato a Il pescatore, non capendo che il ‘pescatore’ era Gesù Cristo, viene da una novella ecclesiastica. Forse non lo ha assimilato ed è rimasto al ‘la la la la la la la’“.

Riascoltiamo insieme Il pescatore nella versione di De André con la PFM: