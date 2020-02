Una, nessuna, centomila: la data e i biglietti del concerto a Campovolo di 7 delle donne più importanti della nostra musica.

Una delle più grandi sorprese del Festival di Sanremo è stata l’annuncio, durante la terza serata, del concerto evento benefico Una, nessuna, centomila, che vedrà sul palco sette signore della nostra musica, con i propri colleghi uomini, unite per una sera per raccogliere fondi da devolvere ai centri di accoglienza per le vittime della violenza.

Una splendida inziativa che ha trovato il plauso del pubblico dell’Ariston e non solo. Ecco tutti i dettagli.

Una, nessuna, centomila: il concerto evento

A pochi giorni dall’inaugurazione di Ligabue, l’Arena Campovolo di Reggio Emilia, il polo concertistico all’aperto più grande d’Italia, ospiterà il 19 settembre sette grandi donne della nostra musica: Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Fiorella Mannoia.

Ognuna di loro sarà accompagnata da un collega uomo, perché il messaggio dovrà essere universale e non di genere: solo uniti si può sconfiggere la violenza.

Questo il significato del titolo scelto:

UNA: perché ogni donna che lotta non lo fa solo per se stessa, ma per tutte le donne

NESSUNA: perché non dovrà più esserci alcuna donna vittima di violenza

CENTOMILA: il numero delle voci che parteciperanno a uno degli eventi musicali più importanti, in tutti i sensi, del 2020.



Emma Marrone

Una, nessuna e centomila: i biglietti

I biglietti per l’evento imperdibile di Campovolo sono in vendita dal 7 febbraio 2020 sul circuito TicketOne e dal 28 in tutti i punti vendita abituali.

Dal 2 marzo verranno invece rese note le informazioni riguardanti i parcheggi e le modalità di accesso. La macchina di organizzazione si è messa in moto e sarà certamente reso tutto perfetto per poter portare a Campovolo facilmente il più grande numero di persone. La causa infatti non ammette ostacoli.

Di seguito il post con la promozione: