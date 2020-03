Si è svolto l’iHeart Living Room Concert for America, un evento benefico speciale presentato da Elton John con interventi da casa di tantissime stelle della musica.

L’iHeart Living Room Concerto for America è andato in scena. Una sorta di Live Aid al tempo del Coronavirus, che ha visto Elton John e tanti suoi amici collegati direttamente dal salotto di casa.

Uno speciale tra musica e spettacolo da oltre 7 ore, che ha coinvolto alcuni dei nomi più importanti della musica internazionale per una giustissima causa: raccogliere fondi per i medici americani impegnati nella lotta al Coronavirus.

Elton John: il concerto contro il Coronavirus

All’appello di sir Elton, vero e proprio padrone di casa dell’evento, sono accorsi tantissimi suoi amici e colleghi. Una live lunga, lunghissima, ma che ha dato spazio alla musica in un momento così difficile, rendendo anche gli artisti molto utili a una causa importante, la lotta contro il Coronavirus.

E anche se Elton aveva promesso che non avrebbe cantato, alla fine ha regalato una sorpresa ai fan. “Ho mentito“, ha affermato, prima di lasciarsi andare una chiusura perfetta: Don’t Let the Sun Go Down on Me.



Elton John

Gli ospiti del concerto di Elton John contro il Coronavirus

Al grande evento benefico messo in piedi da Elton John con la collaborazione di iHeart hanno partecipato personaggi importanti del mondo dello spettacolo americano, come Ellen DeGeneres, ma anche tantissime star della musica.

Tra queste ricordiamo Demi Lovato e Lady Gaga, la giovanissima Billie Eilish con il fratello Finneas, Camila Cabello, Lizzo, Mariah Carey e star del soul come Alicia Keys e Sam Smith. Senza dimenticare una delle boyband più importanti della storia, i Backstreet Boys, e qualche amico di Elton proveniente dal mondo del rock: Billie Joe Armstrong dei Green Day e Dave Grohl dei Foo Fighters.

Il tutto per raccogliere fondi da destinare a Feeding America e alla First Responders Children Foundation, associazioni impegnate in questa grave emergenza Coronavirus.

Questa una foto di Elton dal suo salotto di casa: