Brunori Sas fa sold out al Mediolanum Forum di Milano: un grande successo per il primo tour nei palazzetti del cantautore.

Brunori Sas è ormai a tutti gli effetti un cantuatore mainstream. Dopo aver conquistato la prima posizione in classifica al debutto con l’album Cip!, ha già raggiunto un altro traguardo importante: il sold out nella tappa del Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Un risultato che sottolinea quanto sia cresciuto il cantante di Per due come noi negli ultimi mesi. Da artista molto famoso nella scena cantautorale underground è diventato a tutti gli effetti uno degli artisti più importanti d’Italia in questo momento.

Brunori Sas: sold out la tappa al Forum

Il tour 2020 di Dario, la cui partenza è prevista tra più di un mese con la data zero di Vigevano, farà tappa anche al Mediolanum Forum di Assago il 13 marzo. E proprio in questa data, una delle più attese per il cantautore calabrese, è arrivato il sold out.

Un grandissimo risultato per un artista che fino a pochi anni fa non veniva trasmesso con regolarità dalle nostre radio, nonostante il suo indubbio talento. Ecco l’audio della sua Al di là dell’amore:

Brunori Sas: L’insostenibile leggerezza dei social

Dopo aver incontrato i fan nel particolare instore tour Parla con Dario, l’artista si sta tuffando in una nuova avventura molto originale. Il 23 febbraio sarà infatti online il corto L’insostenibile leggerezza dei social, scritto dallo stesso Dario in collaborazione con l’attrice Michela Giraud.

Nel trailer già postato sui social i due si chiedono: “È nato prima il cantuatore o l’influencer? E chi è più forte dei due?“. Domande retoriche, o forse no, che hanno già incuriosito molti dei suoi fan, che adesso non aspettano l’altro che poter ammirare per intero questa nuova opera del cantautore calabrese.



