Finalmente arriva il debutto di Irama al Forum di Assago: ma ad annunciare il suo primo concerto è stata la sua amica ed estimatrice Laura Pausini!

Dalla finale di Amici 2018 è passato oramai del tempo, e ora Irama, che ha raccolto un incredibile successo con il suo tormentone dell’estate Nera, è pronto a debuttare al Forum di Assago con il suo primo concerto nello storico locale. Ma c’è dell’altro: già, perché ad annunciarlo è stata proprio lei, Laura Pausini!

Il concerto di Irama al Forum di Assago

Un successo, il suo, che oramai lo ha definitivamente lanciato nel mondo della musica. Irama è pronto per ricominciare dopo una estate all’insegna dell’inverosimile con una nuova stagione di musica, concerti e tante altre sorprese. A cominciare dalla sua prima data annunciata al Forum di Assago, che sarà sicuramente uno dei più attesi live del suo prossimo tour.

La data è prevista per il 4 aprile 2019, mentre i biglietti per il concerto di Irama saranno disponibili a cominciare da lunedì 17 settembre 2018 su Ticketone.it, dalle 14.30 in poi, mentre si troveranno in tutti i punti vendita dal 20 settembre.

Irama: concerto annunciato da Laura Pausini

Il Forum certamente faceva parte del suo futuro. E presto sarà un tassello importante del suo presente. Una data storica per un cantante che sta dimostrando tutto e che di certo non vuole fermarsi qua. Ad annunciare la sua data è stata proprio Laura Pausini, che non solo è una amica, ma la prima ammiratrice del giovane talento, e che ha fatto aprire al ragazzo la sua data del 12 settembre proprio al Forum.

A un certo punto, Laura ha chiamato Irama sul palco, e davanti al pubblico composto da 10 mila spettatori ha dato la grande notizia. Una sorta di passaggio di testimone, come se Laura avesse voluto far vedere che presto quel pubblico sarebbe nuovamente tornato, ma questa volta per lui, e solo per lui.

Ecco il video dell’emozionante annuncio:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/iramaofficial/