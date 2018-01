Stash dei The Kolors ha fatto una dedica commovente a una giovante fan, tristemente scomparsa poco tempo fa.

“Era il 7 maggio 2016 quando ho abbracciato per la prima volta Ludovica…” comincia così il toccante messaggio che Stash, frontman della band Kolors, ha dedicato su Instagram a una sua giovane fan scomparsa recentemente: “Ricordo ancora con quanta forza la stringevo per farle capire che eravamo tutti lì per sostenerla.”

Stash: il commovente messaggio per Ludovica

Ha commosso il web il messaggio di Stash. Parole intense, semplici, ma vere: “Mi ha insegnato tanto, la piccola Ludo… Mi ha fatto capire quanto valga un sorriso sincero, che tutte le nostre vite incasinate di lavoro ci annebbiano la vista e ci fanno dimenticare quanto valga la semplicità… E la gentilezza di questa piccola me lo ha ricordato sin da subito! Ora Ludovica se n’è andata, ma ciò che mi ha dato lo porterò dentro di me per sempre. Grazie Ludo, mi hai mostrato la bellezza delle cose semplici!”

Insomma, un messaggio davvero toccante e sentito, accompagnato dall’immagine del suo incontro con Ludovica tra i lettini dell’ospedale.

E in poco tempo le parole del frontman dei The Kolors hanno raggiunto i consensi di centinaia di followers, che si sono stretti in un caloroso abbraccio nel dire addio a Ludovica.

Stash e The Kolors a Mai più bullismo

Nonostante il temperamento ribelle (una volta aveva mostrato il proprio dito medio ai paparazzi) non è facile comprendere come il giovane cantante sia dotato di una forte sensibilità, che in più d’una occasione ha mostrato con post dedicati ai propri fan affrontando tematiche delicate, come la malattia o il bullismo.

Proprio stasera insieme ai The Kolors, Stash affronterà anche la delicata tematica del bullismo. Il gruppo, infatti, sarà ospite di Pablo Trincia a Mai più bullismo 2018, in onda in seconda serata su Rai2. La band avrà modo durante la trasmissione d’incontrare una propria giovane fan vittima di atteggiamenti violenti e aggressivi, e di confrontarsi sulle proprie esperienze.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/thekolors_stash/