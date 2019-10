Il Collegio di Simona Ventura sta per debuttare su Rai Due (la prima puntata è fissata per martedì 22 ottobre) e da oggi è stata annunciata anche l’intera classe di 20 allievi che si contenderanno un posto fisso. Per entrare in collegio, infatti, dovranno superare un test d’ammissione.

10 ragazzini e 10 ragazzine che vivranno in una scuola del 1982 fra tagli di capelli improbabili e regole ferree.

Non vedo l’ora.

Il Collegio – gli allievi

A presentare in anteprima i protagonisti è il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 15 ottobre, mentre i loro profili Instagram li ha scoperti il portale TvZap.